В Уфе отметили 1-ю годовщину создания Росгвардии

29 сентября 2017 года в городе Уфе перед универсальным спортивным комплексом «Уфа-арена» состоялся объединенный строевой смотр управления Росгвардии по Республике Башкортостан.

В торжественном мероприятии приняли участие врио начальника Управления Росгвардии по Республике Башкортостан полковник Владимир Чернов, представители силовых структур РБ, религиозных конфессий, ветераны боевых действий и члены семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных ведомств, погибших при исполнении воинского и служебного долга.

С приветственным словом от главы Башкортостанской митрополии митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона к военнослужащим и сотрудникам ведомства обратился руководитель епархиального отдела по работе с РА и МЧС протоиерей Александр Данилов. Он предал всем собравшимся архипастырское благословение Владыки, пожелания здоровья, терпения, сил, любви к своему народу и Отечеству, а также подчеркнул, что борьба со злом должна вестись не только внешне, но и внутри каждого человека – борьба со своими страстями, вредными привычками.

После этого личный состав подразделений и воспитанники кадетских классов Росгвардии Лицея №96 г.Уфы прошли торжественным маршем, который завершился проходом специальной и автомобильной техники, стоящей на вооружении Управления Росгвардии и органов внутренних дел по Республике Башкортостан.