В Уфе прошел очередной фестиваль "Рождественская овация"

10 января по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона в Уфе состоялся VI ежегодный фестиваль самодеятельных коллективов и вокальных ансамблей, посвященный Великому празднику Рождества Христова.

В этом году в конкурсной программе приняли участие 7 коллективов из Уфы, Стерлитамака, Булгаково и Салавата.

Работу жюри впервые возглавил Высокопреосвященнейший Владыка Никон. В жюри также вошли руководитель отдела культуры Уфимской епархии протоиерей Евгений Шерышев, член Союза композиторов России и РБ диакон Рустик Латыпов, диакон Дионисий Корж, старший преподаватель кафедры хорового дирижирования Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова А. Л. Алексеев, Заслуженный деятель искусств РБ, доцент кафедры теории музыки Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова Т. Г. Гончаренко.

Все участники представили на суд жюри и зрителей в номинации «Церковное пение» исполнение тропаря и кондака Рождества Христова на глас, а также одно богослужебное песнопение, и в номинации «Художественное пение» два любых произведения малой формы.

По итогам специального приза жюри удостоен ансамбль «Берегиня» при Доме Дружбы народов РБ (руководитель И. Г. Латыпова), приз зрительских симпатий получил детский коллектив Покровского храма Уфы «Покровские колокольца» (руководитель И. Н. Суслова).

В номинации «Церковное пение» победителем стал коллектив воскресной школы кафедрального собора Рождества Богородицы под руководством В. Н. Елпаева. В номинации «Художественное пение» – любительский хор «Благовест» из Стерлитамака (руководитель Т. Н. Крайнова), и, наконец, Гран-при фестиваля заслуженно получил хор воскресной школы храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» г. Салавата под руководством А. Е. Богдановой.

Все участники получили грамоты.

Организаторы выражают благодарность за поддержку Главе Башкортостанской митрополии митрополиту Уфимскому и Стерлитамакскому Никону, а также выражают свою глубокую признательность за помощь в проведении фестиваля Добровольческому движению «Какпомочь.ру», директору ООО "Агентство "Ночной Проспект" Константину Игоревичу Чернову и Ректору БГПУ им. М. Акмуллы Раилю Мирваевичу Асадуллину – в гостеприимных стенах Педуниверситета фестиваль проходит уже не первый год.

Слава Богу за всё!

Юлия Кустикова

Фото Иулии Ермоленко

Фотоальбом фестиваля