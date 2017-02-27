В Уфе состоялся Рождественский фестиваль Воскресных школ

8 января 2017 г. по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА, и по договоренности с Администрацией БГПУ им. М.Акмуллы, в концертном зале университета состоялся Городской рождественский фестиваль Воскресных школ г.Уфы и Уфимского района.
 
Учащиеся выступили со своими концертными номерами: спели рождественские песни и колядки, танцевали, показали литературно-музыкальные номера. 
 
Украшением вечера стало выступление молодежной организации "ПАНАГИЯ" Кафедрального собора Рождества Богородицы г.Уфы. 
 
иерей Михаил Визгалов, 
руководитель Епархиального отдела по работе с Воскресными школами 