Викторина ко Дню православной книги прошла в ВШ Георгиевского храма

По благословению настоятеля храма вмч. Георгия Победоносца города Уфы, благочинного 9, Затонского округа Уфимской епархии протоиерея Василия Майструка, 12 марта 2017 года, в преддверии Дня православной книги, в воскресной школе Свято-Георгиевского храма состоялась необычная викторина.

За месяц до намеченной даты все учащиеся с родителями начали читать книгу православного писателя Владимира Малягина «Первая исповедь. Повесть об Алеше». Ребята с неподдельным интересом познакомились с главным героем повести, восьмилетним Алешей, который приехал из города на летние каникулы к бабушке в деревню. На заключительном занятии по итогам прочтения этой книги учащимся нужно было показать, насколько хорошо они запомнили имена главных героев и разгадать кроссворд, а также выполнить другие увлекательные задания и продемонстрировать, знают ли они порядок событий в повести и конкретные эпизоды.

Незабываемое впечатление оставили сценки из жизни мальчика Алеши, инсценированные отдельными учащимися и родителями. Приятно было слышать слова некоторых ребят, которые интересовались, есть ли продолжение повести и что случилось в жизни персонажей в дальнейшем. Учащиеся и родители нашей воскресной школы с удовольствием рекомендуют познакомиться с этой замечательной книгой всем детям школьного и дошкольного возраста! Как оказалось, чувства, переживаемые главным героем повести, близки и понятны всем его сверстникам!

Преподаватель ВШ храма Передреева Т.В.

фото из архива ВШ храма