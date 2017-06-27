Вышло новое издание Евангелия от Луки на башкирском языке

ibt.org.ru / Институт перевода Библии выпустил новое издание Евангелия от Луки на башкирском языке тиражом 1 000 экземпляров. При печати использовался текст, вошедший в Новый Завет 2015 года. Ранее отдельные Евангелия выходили в 1996 г. (Евангелие от Луки), 1998 г. (Евангелие от Иоанна), 2000 г. (новая редакция Евангелия от Иоанна), 2003 г. (Евангелие от Марка). Все эти тиражи давно разошлись, и в последнее время в ИПБ неоднократно обращались церкви с просьбами об их переиздании. Новое издание было инициировано и поддержано финансово церквями Башкирии и Московского региона. Распространение книги в Республике и среди башкирского землячества Москвы уже началось. А все желающие могут познакомиться с текстом на сайте Института в разделе «Переводы Библии онлайн» или скачать книгу в форматах epub, fb2, mobi и PDF в разделе «Электронные книги».

Переиздание вышедших ранее книг по заказам и на средства церквей последнее время становится не эпизодической, а достаточно частой практикой Института. Это свидетельствует о том, что переводы востребованы и хорошо принимаются читательской аудиторией.

В башкирском проекте ИПБ продолжается работа — осуществляется перевод «Библии для детей». Ранее, в 2000 г., на башкирском языке выходила ее небольшая часть с избранными новозаветными рассказами под названием «Жизнь Иисуса». Параллельно этому совместно с Российским Библейским Обществом (РБО) Институт ведет работу по соединению Ветхого Завета РБО и Нового Завета ИПБ для подготовки к изданию полной Библии на башкирском языке, печать которой планируется через несколько лет.