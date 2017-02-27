Выставка-ярмарка "КРЕЩЕНСКАЯ" открылась в Уфе

24 января 2017 г. по благословению митрополита Уфимского  и Стерлитамакского Никона, в Уфе, при большом стечении посетителей, открылась Православная выставка-ярмарка «Крещенская».

Открытие выставки началось с молебна Богу перед началом доброго дела и перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»,  его возглавил прот.Илия Алексанкин. Далее организаторы выставки приветствовали собравшихся, а затем духовенство окропило присутствующих святой водой.

Место проведения: г. Уфа, ул. Ленина 114 ( вход со стороны ул.Цюрупы), Спортивные комплекс Уфа-Арена, ост. Центральный рынок.

Пресс-служба епархии
фото ипод,Д.Кондрашова