Ярмарка "Дары осени" прошла при Спасском храме

17 сентября 2017 года на территории Спасского храма прошла ярмарка "Дары осени".

На прилавки были выставлены компоты, соленья, варенья, а также собранный нашими прихожанами урожай. Все это они с любовью вырастили на своих приусадебных участках и принесли в дар тем, кто нуждается в такой продукции.

Ярмарка никого не оставила равнодушным, выходившие после литургии люди не проходили мимо и на столах скоро ничего не осталось.

Благодарим всех за участие и надеемся, что подобные ярмарки станут на нашем приходе традиционными!

Служба милосердия Спасского храма